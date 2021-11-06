Зампостпреда РФ при ООН Белоусов заявил о возобновлении диалога с США по вооружению

Женева, 6 ноября. Россия и США возобновили диалог по вопросам контроля над вооружениями, а также стратегической стабильности после длительного перерыва, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Женева, 6 ноября. Россия и США возобновили диалог по вопросам контроля над вооружениями, а также стратегической стабильности после длительного перерыва, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
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