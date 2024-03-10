В Пекине закрылась 2-я сессия ВК НПКСК 14-го созыва

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- В воскресенье утром в Доме народных собраний в Пекине состоялось заключительное заседание второй сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва.
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