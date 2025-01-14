Ямалец после скандала с экс-супругой обнародовал секс-видео с ней

Ямалец пойдет под суд за то, что поделился с третьим лицом интимным видео с бывшей супругой. По данным следствия, в городе Новый Уренгой в ноябре 2024 года местный житель после конфликта с бывшей супругой отправил видеозапись интимного содержания с ее участием третьему лицу.