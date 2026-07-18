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Бастрыкин поручил проверить жалобы на перебои с водой в двух сёлах Ставрополья

Бастрыкин поручил проверить жалобы на перебои с водой в двух сёлах Ставрополья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился организовать процессуальную проверку после обращения жителей сёл Спицевка и Новоспицевка Грачёвского муниципального округа Ставропольского края, которые пожаловались на перебои с водоснабжением.

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