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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ломбардии поздравил Анчелотти с победой в ЛЧ: «Карлетто вновь покорил Европу. Хотелось бы видеть его во главе сборной Италии больше, чем когда-либо»

В субботу «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов, выиграв трофей в 15-й раз. Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз в тренерской карьере.

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