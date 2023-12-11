Валерий Головченко: Новый сайт для записи на спортивные секции стал примером эффективного ИТ-решения

Новый сайт Мосгорспорта для записи на спортивные секции – это пример удобного ИТ-решения, эффективно решающего актуальную для жителей города задачу, благодаря чему количество москвичей всех возрастов, занимающихся спортом в столице, вырастет.
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