Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский хочет мирных переговоров без России, но с участием Storm Shadow

Зеленский хочет мирных переговоров без России, но с участием Storm Shadow

Сразу два ведущих европейских издания – французский Le Monde и британская The Guardian подняли на своих страницах тему возможных переговоров Киева и Москвы, ради усиления украинских позиций на которых Зеленский затеял рискованную авантюрную операцию по вторжению в Курскую область России.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
А что. Интересное предложение и требовало бы рассмотрения при условии включения в него коврового бомбометания по укрогородам свободнопадающими бомбами с больших высот. Из серии &quot;на кого бог пошлёт&quot;.
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10 час.
Алина Белова
Террористов  уничтожают.  О  переговорах  даже  речи   не  ведут. Пора  украинцам  это  запомнить.
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7 час.
РУ
Раиса Утропова
Как только Storm Shadow получит от Белого Дома разрешение на применение этих ракет, это начало ЯВ. Слушать этого наркомана - значит, что все мировые лидеры - наркоманы.
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3 час.

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