Сразу два ведущих европейских издания – французский Le Monde и британская The Guardian подняли на своих страницах тему возможных переговоров Киева и Москвы, ради усиления украинских позиций на которых Зеленский затеял рискованную авантюрную операцию по вторжению в Курскую область России.
Зеленский хочет мирных переговоров без России, но с участием Storm Shadow
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
А что. Интересное предложение и требовало бы рассмотрения при условии включения в него коврового бомбометания по укрогородам свободнопадающими бомбами с больших высот. Из серии "на кого бог пошлёт".
Ответить
10 час.
Алина Белова
Террористов уничтожают. О переговорах даже речи не ведут. Пора украинцам это запомнить.
Ответить
7 час.
РУ
Раиса Утропова
Как только Storm Shadow получит от Белого Дома разрешение на применение этих ракет, это начало ЯВ. Слушать этого наркомана - значит, что все мировые лидеры - наркоманы.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии