Зеленский хочет мирных переговоров без России, но с участием Storm Shadow

Дмитрий Боев А что. Интересное предложение и требовало бы рассмотрения при условии включения в него коврового бомбометания по укрогородам свободнопадающими бомбами с больших высот. Из серии "на кого бог пошлёт".

Алина Белова Террористов уничтожают. О переговорах даже речи не ведут. Пора украинцам это запомнить.