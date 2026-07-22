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Царьград

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Новая мобилизация в России после сентября 2026: будет или нет?

Новая мобилизация в России после сентября 2026: будет или нет?

Мнение первого министра госбезопасности ДНР и других экспертов — в материале Царьграда. Информационное пространство всколыхнула новость, которая, словно детонатор, заставила по-новому взглянуть на, казалось бы, устоявшиеся нарративы.

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