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Лазарев разошелся и после Волочковой публично высмеял Киркорова

Сценаристы телеканала НТВ решили снять новогодний выпуск популярной передачи «Маска». Во время записи программы произошел неожиданный конфликт между участниками.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Предновогоднее обострение!!! &quot;Пауки&quot; зашевелились.
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7 час.

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