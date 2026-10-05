Глава управы Бабушкинского района провёл обход территории

Сегодня состоялся обход территории Бабушкинского района с главой управы Эдуардом Горбаневым. Встреча началась у дома 20 по Олонецкому проезду, затем участники прошли к домам 18 и 18к1 по тому же проезду.
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