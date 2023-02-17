Стало известно, когда демонтируют ледовый городок в Челябинске

У горожан осталось всего несколько дней, чтобы прокатиться с горок на площади Революции.Ледовый городок на площади Революции начнут демонтировать 20 февраля, сообщили в управлении куль туры Челябинска: — Подходит к концу зима на Южном Урале.
У горожан осталось всего несколько дней, чтобы прокатиться с горок на площади Революции.Ледовый городок на площади Революции начнут демонтировать 20 февраля, сообщили в управлении куль туры Челябинска: — Подходит к концу зима на Южном Урале.
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