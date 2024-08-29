МВД изменит правила депортации несовершеннолетних мигрантов

Приказ вступит в силу с 5 февраля 2025 года Согласно приказу МВД, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, при депортации несовершеннолетних иностранцев за пределы России будут высылать и их законных представителей.
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