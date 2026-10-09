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NYT пишет о переходе большей части зарубежных активов «Лукойла» Ближнему Востоку

NYT пишет о переходе большей части зарубежных активов «Лукойла» Ближнему Востоку

Более половины зарубежных активов «Лукойла» могут перейти к инвесторам из стран Ближнего Востока в рамках обсуждаемой сделки с участием американской стороны.

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