Татьяна Монтян: Удивительные успехи новой финансовой элиты Украины: как заработать миллион во время войны?

СБУ задержала замглавы центральной военно-медицинской комиссии — главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который за время войны приобрёл и оформил на свою родню дом и два земельных участка под Киевом, две квартиры в самом Киеве, квартиру в Одессе, а также 4 (!) автомобиля BMW 2022—2024 годов выпуска.