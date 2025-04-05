Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X* сообщил, что завершает свой визит в Вашингтон, где он провёл переговоры, и покидает Соединённые Штаты.
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