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Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X* сообщил, что завершает свой визит в Вашингтон, где он провёл переговоры, и покидает Соединённые Штаты.

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