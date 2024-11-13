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Борис Джонсон призвал защищать «инвестиции» на Украине, чтобы не пришлось отправлять туда британские наземные войска

Борис Джонсон призвал защищать «инвестиции» на Украине, чтобы не пришлось отправлять туда британские наземные войска

Британское издание The Telegraph публикует предупреждение бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона, который считает, что если Трамп сократит финансирование Киева, то Великобритании, возможно, придется отправить на Украину свои наземные войска.

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