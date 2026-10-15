TotalEnergies expects to report strong third-quarter results later this month as the Middle East conflict has driven up refining margins and LNG prices in a bull market, the French oil and gas supermajor said on Thursday.
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