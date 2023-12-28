Дом неподалеку от Берлина в октябре купила для Зеленского фирма Film heritage Inc.Зеленский приобрел недвижимость министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса, дом неподалеку от Берлина в октябре купила для Зеленского фирма Film heritage Inc.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии