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Царьград

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Зеленский приобрел недвижимость министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса

Зеленский приобрел недвижимость министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса

Дом неподалеку от Берлина в октябре купила для Зеленского фирма Film heritage Inc.Зеленский приобрел недвижимость министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса, дом неподалеку от Берлина в октябре купила для Зеленского фирма Film heritage Inc.

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