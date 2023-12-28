Дом неподалеку от Берлина в октябре купила для Зеленского фирма Film heritage Inc.Зеленский приобрел недвижимость министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса, дом неподалеку от Берлина в октябре купила для Зеленского фирма Film heritage Inc.