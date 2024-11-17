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В 57 лет скоропостижно скончался экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

В 57 лет скоропостижно скончался экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

Жена артиста сообщила о смерти Владимира Левкина.Сердце солиста известной на всю страну в 1990-е годы группы остановилось на 58-м году жизни.

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