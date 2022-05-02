Комитет Совфеда призвал ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности призвал Министерство внутренних дел проработать введение обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и скутеры.
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности призвал Министерство внутренних дел проработать введение обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и скутеры.
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