Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по потребительским настроениям за июльВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-хВ 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по потребительским настроениям за июльВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .