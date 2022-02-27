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Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией отказалась играть с Россией в стыках за выход на ЧМ-2022. И что дальше?

Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией отказалась играть с Россией в стыках за выход на ЧМ-2022. И что дальше?

Сборная Чехии вслед отказалась играть против России в стыковом турнире за выход в финальную стадию ЧМ-2022.

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