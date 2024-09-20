В Кузбассе испортили землю на сумму 696 млн рублей

В пресс-службе Прокуратуры по Кемеровской области – Кузбассу 20 сентября сообщили, что прокуратура Промышленновского района с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку соблюдения земельного законодательства.
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