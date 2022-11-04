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Поздравление губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с Днём народного единства

Поздравление губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с Днём народного единства

Дорогие кузбассовцы! 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Этот праздник напоминает нам о крепкой духовной связи и вековых традициях патриотизма, которые столетиями сплачивают нашу страну, отличающуюся большим этническим разнообразием.

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