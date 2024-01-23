Эдуард Сырбу: "Тирасполь опасается введения Кишиневом новых налогов"

Вопрос, касающийся взимания с 1 января 2024 года таможенных пошлин с предприятий Приднестровского региона, был излишне политизирован Тирасполем, но некоторые ошибки или не совсем корректные действия допустили обе стороны.
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