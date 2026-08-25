«Манёвр Кими мне показался бесполезным»: Оруджев — о борьбе за победу в Нидерландах

Simon Galloway/LAT ImagesРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал борьбу за победу на Гран При Нидерландов.
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