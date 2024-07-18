Налог в помощь: какие нововведения ждут граждан и компании после пересмотра налоговой системы Ирэн ОрлонскаяПосле продолжительных обсуждений налоговой системы, законопроект был наконец подписан президентом, и с 1 января 2025 года налоги в России будут собираться по новым правилам.