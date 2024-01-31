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Танкер «Остров Сахалин» вывели из дрейфующих льдов в Охотском море

Российский спасательный буксир «Берингов пролив» вывел из дрейфующих льдов танкер «Остров Сахалин». Об этом 31 января сообщил «Известиям» начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

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