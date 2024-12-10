Во Владивостоке упавшая с крыши упаковка утеплителя чуть не убила 15-летнюю девочку

По предварительным данным, подросток проникла на огороженную площадку, где ведётся капремонт дома.Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку после того, как упаковка утеплителя сорвалась с крыши двухэтажного здания и упала на 15-летнюю школьницу, едва не убив её.
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