Во Владивостоке упавшая с крыши упаковка утеплителя чуть не убила 15-летнюю девочку

По предварительным данным, подросток проникла на огороженную площадку, где ведётся капремонт дома.Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку после того, как упаковка утеплителя сорвалась с крыши двухэтажного здания и упала на 15-летнюю школьницу, едва не убив её.