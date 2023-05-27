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Валерий Брагин: «В СКА сильная вертикаль, позволяющая игрокам прогрессировать и попадать в сборную. Нужно чаще проводить серии, подобные турне «России 25»

Бывший тренер молодежной сборной России видит пользу от программы «Красная машина».  «Во-первых, нужно отдать должное и поблагодарить тех людей, кто болеет и переживает за наш хоккей, за его развитие, уделяет пристальное внимание и вкладывает немалые средства в строительство академий, созданию необходимых условий для роста и развития ребят.

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