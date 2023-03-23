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Медведев заявил, что отношения России и Запада за всю историю не были хуже, чем сейчас

Медведев заявил, что отношения России и Запада за всю историю не были хуже, чем сейчас

Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках интервью ведущим российским СМИ подчеркнул, что отношения России и Запада в настоящий момент являются очень плохими.

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