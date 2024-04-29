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Де Брюйне сделал 2+ ассиста в матче АПЛ в 18-й раз – больше всех в истории турнира

Кевин де Брюйне отдал две результативные передачи в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0). Хавбек «Манчестер Сити» сделал не менее двух ассистов в одной игре Премьер-лиги в 18-й раз – больше всех в истории турнира.

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