Де Брюйне сделал 2+ ассиста в матче АПЛ в 18-й раз – больше всех в истории турнира

Кевин де Брюйне отдал две результативные передачи в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0). Хавбек «Манчестер Сити» сделал не менее двух ассистов в одной игре Премьер-лиги в 18-й раз – больше всех в истории турнира.