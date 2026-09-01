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ИИ в Китае: план по созданию 3000 сервисных провайдеров

ИИ в Китае: план по созданию 3000 сервисных провайдеров

Китай планирует воспитать не менее 3000 поставщиков услуг на базе искусственного интеллекта к концу 2027 года и одновременно ускорить разработку и внедрение силовых аккумуляторов следующего поколения.

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