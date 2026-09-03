На Украине ввели новую градацию воздушных тревог

Украинский кабмин утвердил новый регламент реагирования на воздушные тревоги, призванный разорвать порочный круг, когда каждый налет беспилотников парализует экономическую жизнь городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым