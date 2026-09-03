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Мировое обозрение

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На Украине ввели новую градацию воздушных тревог

На Украине ввели новую градацию воздушных тревог

Украинский кабмин утвердил новый регламент реагирования на воздушные тревоги, призванный разорвать порочный круг, когда каждый налет беспилотников парализует экономическую жизнь городов.

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