Вавринка и Фоньини получили wild card в Монте-Карло

Стали известны обладатели wild card на «Мастерс» в Монте-Карло, который стартует 10 апреля. Приглашения в основную сетку получили чемпион-2014 Стэн Вавринка, чемпион-2019 Фабио Фоньини, британец Джек Дрэйпер и местный игрок – №322 в мире Валентин Вашеро.
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