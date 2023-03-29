Вавринка и Фоньини получили wild card в Монте-Карло

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Стали известны обладатели wild card на «Мастерс» в Монте-Карло, который стартует 10 апреля. Приглашения в основную сетку получили чемпион-2014 Стэн Вавринка, чемпион-2019 Фабио Фоньини, британец Джек Дрэйпер и местный игрок – №322 в мире Валентин Вашеро.