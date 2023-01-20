Муж не устоит перед этим блюдом молдавской кухни: мясо и клецки

Мяса много не бывает, конечно, если вы не вегетарианец. Поэтому, редакция ИА UssurMedia предлагает вам вспомнить вкус СССР, а точнее — народное блюдо молдавской кухни "Мясной соус с клецками".
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии