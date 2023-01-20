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Муж не устоит перед этим блюдом молдавской кухни: мясо и клецки

Муж не устоит перед этим блюдом молдавской кухни: мясо и клецки

Мяса много не бывает, конечно, если вы не вегетарианец. Поэтому, редакция ИА UssurMedia предлагает вам вспомнить вкус СССР, а точнее — народное блюдо молдавской кухни "Мясной соус с клецками".

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