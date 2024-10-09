Возвращаются 90-е – уже в октябре Россию может всколыхнуть вольна девальвации, обесценивающей накопления россиян Евгения КомароваНекоторые экономические эксперты прогнозируют в октябре очередной спад стоимости рубля, что может негативно отразиться на накоплениях граждан.
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