Война только начинается: Перла указал на заразу, распространившуюся по Европе

Реабилитация нацизма охватила Евросоюз. И с этим придётся бороться России.Политический обозреватель Царьграда, политолог Андрей Перла указал на интересный факт, который явственно показывает, в какую пропасть летит Евросоюз.
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