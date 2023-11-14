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Царьград

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Война только начинается: Перла указал на заразу, распространившуюся по Европе

Война только начинается: Перла указал на заразу, распространившуюся по Европе

Реабилитация нацизма охватила Евросоюз. И с этим придётся бороться России.Политический обозреватель Царьграда, политолог Андрей Перла указал на интересный факт, который явственно показывает, в какую пропасть летит Евросоюз.

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