Немецкий автопром оказался в ловушке, которую создал Запад сам для себя

За политической истерикой последних дней экономические новости в Германии как-то незаметно ушли на второй план.
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