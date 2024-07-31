МИД Германии вызвало посла Китая в связи с кибератакой

Министерство иностранных дел ФРГ вызвало посла Китая в Германии в связи с подозрениями в организации китайской стороной в 2021 году хакерской атаки на немецкое федеральное агентство по картографии и геодезии, 31 июля пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на представителя ведомства.