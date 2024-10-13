Мы завлекли половину россиян – директор ЦРУ

Политнавигатор ЦРУ успешно вербует россиян через соцсети. Этим «фактом» директор ЦРУ Уильям Бернс похвастался на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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