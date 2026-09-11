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Академик РАН Нетесов заявил, что клещи с новым китайским вирусом встречаются в Приморском и Хабаровском краях

Академик РАН Нетесов заявил, что клещи с новым китайским вирусом встречаются в Приморском и Хабаровском краях

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов рассказал Zvezdanews , что ареал обитания клещей, зараженных новым китайским вирусом ALTNV, не охватывает большую часть России.

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