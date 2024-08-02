Как будет работать общественный транспорт в Севастополе после ракетной атаки

В Севастополе временно изменится схема движения общественного транспорта. Это связанно с тем, что на улице генерала Острякова ликвидируют последствия ракетной атаки: там упала часть ракеты ATACMS и рассыпались взрывоопасные суббоеприпасы.
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