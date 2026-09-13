Маркетолог Фишер: скидка 50% означает, что реальная цена была завышена вдвое

Скидка 50% — одна из самых эффективных уловок маркетинга. О том, почему магазины так легко расстаются с половиной стоимости и как понять, обманывают вас или действительно предлагают выгодную покупку, «Газете.
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