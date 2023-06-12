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Особняк Пугачевой—Галкина пустят с молотка

Особняк Пугачевой—Галкина пустят с молотка

«Два существа во Львове. Когда же в Кремле хоть попытаются нащупать яички и начнут делать то, что ждет от них большая часть России?» — задается вопросом коллега tankard39.

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