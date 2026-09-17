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"Шли тихо, но это не спасло": Спецназ угодил в ловушку. 500 штурмовиков испарились в "котле". Белоусов "умыл" датчан

"Шли тихо, но это не спасло": Спецназ угодил в ловушку. 500 штурмовиков испарились в "котле". Белоусов "умыл" датчан

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Игорь Кузнецов

Планомерно и методично уничтожают тех, кто не сдаётся в "котле". Тактически верно выстраивается боевая работа - где нужно "охват" с "выдавливанием" ВСУ через "горлышко", в данном случае принято решение о "котле", значит хватает сил на удержание и уничтожение живой силы и техники врага.