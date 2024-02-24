Что делать, если муха залетела в бокал вина

Не торопитесь плеваться и выливать драгоценный напиток, ситуация вовсе не патовая. фото: AIВ бокале золотится божественным светом ваш любимый новозеландский Sauvignon Blanc, вы готовитесь сделать первый глоток прохладного напитка и… замечаете внутри плодовую мушку.
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