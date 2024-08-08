Граница Молдовы с Украиной стала более безопасной

Сегодня на совместном пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Олег Николайчук и исполняющий обязанности директора Таможенной службы Молдовы Виорел Доага подписали документ "Технические условия обмена данными", завершающий внедрение достижений в рамках проекта по комплексному управлению границей, финансируемого Европейским оюзом .
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