Президент поздравил россиян с Днем физкультурника

Владимир Путин поздравил с Днем физкультурника работников сферы физической культуры и спортсменов. Как подчеркнул президент, в России уделяется большое внимание созданию и развитию доступной спортивной инфраструктуры.
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