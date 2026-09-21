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Иркутск Сегодня

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Подросток из Братска передал курьеру-мошеннику 10 миллионов рублей

За минувшие выходные мошенникам удалось выманить у жителей Приангарья свыше 18 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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